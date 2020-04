Naschen erlaubt: Selbstgemachte Müsli-Riegel

So geht’s: Packen Sie alle Zutaten in einen Zerkleinerer und mixen Sie sie so lange, bis ein Klumpen entsteht. Mit Datteln wird die Masse übrigens zäher und lässt sich später übrigens besser verarbeiten. Falls man die nicht so gerne mag: Cranberrys passen auch. Die Masse wird beim Schneiden nur etwas brüchiger. Nehmen Sie eine kleine Auflaufform und legen Sie diese mit Klarsichtfolie aus. Nun wird die Masse fest angedrückt und für 30 Minuten in den Kühlschrank gestellt. Danach kann man sie in Riegelschneiden oder kleine Häppchen brechen und weiterhin im Kühlschrank in einem verschlossenem Behälter aufbewahren.