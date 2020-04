Corona-Krise: Ein Plädoyer für den Hausverstand

Sorge um andere

Leipelt erzählt von seiner Frau Traudl, die sich mit Gymnastik und Handwerk fit hält. „Wir gehen spazieren. Einsamere Wege als sonst, aber keine gefährlichen. Wir haben einen Garten. Wir sind privilegiert.“ Der 71-Jährige ist sich dessen bewusst. Sein Mitgefühl, seine Sorge gilt den Familien in kleinen Wohnungen ohne Balkon, den Einsamen und Kranken, jenen, die ihren Job verloren haben. Er erwähnt die, die das Land am Laufen halten: „Es mögen Fehler passieren. Aber ich sehe so viel Bemühen und Gutes! Wir können froh sein, in Österreich zu leben.“ Der Ellbögener hat die ganze Welt bereist. Er weiß, wie Epidemien in weniger entwickelten Ländern wüten.