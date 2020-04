Kärntens Betriebe „packen das“

Goldschmiedemeisterin ist ein besonderer Beruf – Martina Pouschner übt ihn in Maria Rain aus. Sie fertigt Unikate an. „Ich arbeite weiterhin am Werktisch, um auch in diesen Zeiten besondere Schmuckstücke für Kunden anzufertigen und Wünsche wahr werden zu lassen.“ Unter pouschner-gold.at kann man sich mit ihr in Verbindung setzen.