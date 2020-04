Unbelehrbare feiern weiter Corona-Partys

„Jugendlicher Leichtsinn ist etwas anderes. Wenn ein Teil der Gesellschaft nicht bereit ist, die Regeln einzuhalten, müssen sie damit rechnen, dass es Konsequenzen gibt“, will Deutsch die Exekutive jetzt gezielt auf die Hotspots hinweisen. Auch in anderen Gemeinden musste die Polizei einschreiten. In Oggau sorgte zuletzt - wie berichtet - eine familiäre Zusammenkunft für Aufregung und wurde aufgelöst. In Eisenstadt trafen sich sieben Personen in einer Wohnung. Sie alle wurden angezeigt. In Tauchen verständigten Nachbarn wegen Lärm in einem Einfamilienhaus die Exekutive. Für die zehn Leute, die sich dort versammelt hatten, setzte es Anzeigen.