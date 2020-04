Kinder schützen ihre geliebten Großeltern

„Unsere Omas und Opas wohnen in Münster und Pertisau“, schreiben uns die drei J’s aus Kramsach. Josef, Jakob und Johanna können, wie viele Kinder auch, ihre Großeltern aktuell nicht besuchen – und schützen sie dadurch. Das heißt aber nicht, dass sie nicht an sie denken. Im Gegenteil: Die drei Kids senden Bussis und Umarmungen via „Krone“ – und wollen diese natürlich in echt nachholen, sobald die Normalität wieder eingekehrt ist.