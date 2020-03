Infizierte Pflegerin (31) ging weiter arbeiten

Beamte beschimpft

Die 31-jährige Österreicherin beschimpfte die Beamten und weigerte sich zunächst, sich in Quarantäne zu begeben, begab sich schließlich jedoch zuerst in einen abgeschlossenen Raum des Altersheims und anschließend in häusliche Quarantäne. Nach Abschluss der Erhebungen wird die Frau bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.