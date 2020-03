Allein sein, ohne einsam zu sein

Bleiben Sie in Verbindung

„Bleiben Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Verwandtschaft in Verbindung - telefonisch oder virtuell“, betont die Gesundheitspsychologin. Social Distancing muss nicht heißen, den Draht zueinander zu verlieren. Und vergessen Sie nicht: Gerade in dunklen Zeiten tut es besonders gut, einander viel Schönes zu erzählen. Überlegen Sie sich, was Sie anderen, wenn auch auf Distanz, Gutes tun können?