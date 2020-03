Kaum noch Verkehr in Graz: Luftgüte wird besser

Seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen vor zwei Wochen mit all ihren Folgen wird die Luft in der Steiermark besser. „Dass der Berufs- und auch der Wochenendverkehr beinahe zum Erliegen gekommen sind, hat natürlich Auswirkungen auf die Luftgüte. Prioritär steht der Verkehr aber mit den Stickoxid-, weniger mit den Feinstaub-Werten in Zusammenhang. Rückgänge verzeichnen wir aber dort wie da“, sagt Werner Prutsch, der Leiter des Grazer Umweltamtes.