Junge Polizistin belebte Mann vor Geschäft wieder

Nina Kargl (31) aus Münzkirchen ist nicht nur Polizistin in Andorf, sondern engagiert sich auch freiwillig beim Roten Kreuz in Engelhartszell – sie hat quasi das Helfen im Blut. „Ich bin mit meinem Kollegen Raphael im Auto durch Andorf gefahren, als ich plötzlich vor einem Geschäft gesehen hab’, wie ein Mann in den Armen einer Dame in die Knie ging“, erzählt Kargl. Die Polizisten hielten an, eilten zu den beiden.