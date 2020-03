260 britische Saisonkräfte in Heimat zurückgekehrt

Rund 260 Briten - die meisten davon Saisonarbeiter - sind am Samstag aus den Tiroler Quarantänegebieten Paznauntal und St. Anton in ihre Heimat zurückgereist. Die Ausreise wurde in enger Abstimmung mit dem Außen-, Gesundheits- und Innenministerium mit zwei Flugzeugen über den Flughafen Innsbruck abgewickelt.