„Wir sitzen in Skibekleidung in St. Anton fest“

„Sitzen seit zwei Wochen in Skibekleidung hier“

Csaszar sieht sich schwer benachteiligt: „Hätten wir unseren Urlaub im Ausland verbracht, wären wir längst zu Hause. So sitzen wir bereits seit zwei Wochen ohne vernünftige Verpflegung in Skibekleidung ohne jede Infrastruktur unter teilweise menschenverachtenden Umständen in Tirol fest. Langsam gehen uns alle Reserven aus. Ich habe mehrere Mails an zuständige Stellen geschrieben, ohne Ergebnis“, macht er seinem Ärger Luft. „Neben uns sind noch weitere 300 inländische Gäste betroffen, die in St. Anton gestrandet sind.“