„Ein Drittel weniger Stromverbrauch in Tirol“

Was bedeuten die sinkenden Verbräuche für die Stabilität der Netze? Steigt damit die Blackout-Gefahr durch Netzschwankungen?

Wir sehen derzeit keinerlei erhöhte Gefahr aufgrund der Coronakrise. Grundsätzlich ist in den nächsten Jahren aber auch ohne Corona ein großflächiger Stromausfall wahrscheinlicher geworden. Tirol ist in der glücklichen Lage, sich mit den eigenen Kraftwerken weitestgehend eigenständig versorgen zu können.