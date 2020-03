Toter in brennender Gartenhütte entdeckt

Modellflugzeug-Akku explodiert

Zu einem Brand ist es auch in der Werkstatt eines Einfamilienhauses in Koppl (Flachgau) am Donnerstagabend gekommen. Ursache war die Explosion des Akkus eines Modellflugzeuges. Der 40-jährige Hausbesitzer konnten den Brand wegen der starken Rauchentwicklung nicht mehr selbst löschen. Er holte seine Familie aus der darübergelegenen Wohnung und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr, die das Feuer löschte. Die Werkstätte wurde durch den Brand zerstört. Verletzt wurde laut Polizei niemand.