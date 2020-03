Coronavirus: Mittlerweile 6 Todesfälle in Tirol

Zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem heimtückischen Coronavirus meldet das Land Tirol Freitagfrüh. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 70 und 84 Jahren. Beide hatten Vorerkrankungen. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Tirol auf sechs an.