Covid-19: Australien isoliert Tausende Heimkehrer

Kreuzfahrtschiff durfte nicht anlegen

In Westaustralien wird ein Viertel der Covid-19-Fälle mit der Ankunft von Kreuzfahrtpassagieren in Verbindung gebracht. Aus diesem Grund hat das Land auch am Donnerstag ein Kreuzfahrtschiff mit sieben Corona-Fällen und überwiegend deutschen Passagieren an Bord angewiesen, die australischen Gewässer zu verlassen.