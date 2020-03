Ina Regen: Ein Leuchten im Dunkeln

Vor ein paar Tagen saß Ina Regen alleine in ihrem Wohnzimmer - und spielte doch eines der größten Konzerte ihrer Karriere. Tausende Menschen folgten ihrem „Candlelight“-Konzert via Stream. „Ein verrücktes Gefühl. Künstlerisch bin ich da wirklich aus meiner Komfortzone herausgetreten, weil ich sonst lieber mit meiner Band spiele. Ich war so nervös, dass ich am liebsten weggelaufen wäre“, lacht sie am Telefon.