„So what! Die Gesundheit steht über allem“, nimmt Bilgeri die Corona-bedingte Absage seiner Konzerttour „70 and Still Rocking“ gelassen. Eigentlich ist Reinhold Bilgeri zwar keiner, der Geburtstage besonders feiert, aber beim Siebziger hätte er sich das Ständchen gleich selbst gespielt: „Ich wollte mich so lebendig wie möglich fühlen und das geht eben am allerbesten mit dem Adrenalin-Kick, den eine Rockshow liefert.“ Der in Götzis ausgefallene Tour-Auftakt soll am 30. Mai nachgeholt werden. So oder so wird man den Haudegen weiter auf der Bühne sehen, denn: „Filme machen, Konzerte spielen, Romane und Drehbücher schreiben - das wird auch in Zukunft mein Leben sein."