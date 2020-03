Corona-Krise: Der Müll wird zum Problem

Wohin mit dem getrennten Müll? Das werden sich bald viele Haushalte und ebenso die noch geöffneten Firmen fragen. Denn am Land haben die Recyclinghöfe seit den Beschränkungen durch die Bundesregierung geschlossen. Wann diese wieder öffnen, ist noch ungewiss. Eugendorf hat - wie etwa Wals - eine Zugangsbeschränkung mittels Schranken und Karte bereits vor Monaten installiert. Eine Öffnung wäre daher nicht das große Problem. Man könnte die Anzahl der Fahrzeuge und damit der Personen leicht per Knopfdruck einschränken. Statt beispielsweise zehn Autos dürften dann nur noch zwei oder drei in die Halle.