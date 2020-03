Afrikanische Stämme könnten immun gegen Virus sein

In der Echtzeit-Karte, die weltweit alle Coronavirus-Fälle erfasst, fällt auf, dass der afrikanische Kontinent glücklicherweise noch nicht sehr stark von der Pandemie betroffen ist. In Italien, einem der Epizentrum des Erregers in Europa, seien kaum Menschen mit afrikanischen Wurzeln in Krankenhäusern Behandlung sind, berichten Mediziner. Experten glauben, dass es sich dabei nicht um einen Zufall handeln könnte. Es könnte sein, dass einige afrikanische Stämme resistent auf das Coronavirus sind.