Islands Premierministerin muss zu Hause bleiben

Die isländische Ministerpräsidentin Katrin Jakobsdottir bleibt nach einem positiven Coronavirus-Befund in der Schule ihres jüngsten Sohnes vorerst zu Hause. Sie selbst wurde nach dem bestätigten Infektionsfall in der Schule auf das neuartige Virus getestet und darum gebeten, bis zum Erhalt der Testergebnisse das Haus nicht zu verlassen, schrieb Jakobsdottir am Montag auf Facebook.