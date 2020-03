Ex-VfB-Ass: „Ganze Welt schaut weißrussische Liga“

„Jeder weiß, was in Spanien und Italien passiert. Das sieht nicht gut aus. Aber in unseren Land glaubt die Präsidenten-Bürokratie, dass es nicht so schlimm ist“, ergänzte Hleb, der in seiner 20 Jahre dauernden Profikarriere unter anderem auch für die Spitzenclubs Arsenal (2005 bis 2008) und FC Barcelona (2008 bis 2012) gespielt hatte. Mit „Barca“ hatte er 2009 das „Triple“ - Champions League, Meisterschaft und Cup - geholt.