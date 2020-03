Mehr als 3600 Menschen mit Coronavirus infiziert

Laut den um 7.30 Uhr aktualisierten Zahlen des Gesundheitsministeriums sind mittlerweile die meisten Corona-Fälle in Oberösterreich (693) bekannt. In Tirol sind 676, in Niederösterreich 512, in Wien 450, in der Steiermark 446, in Salzburg 354, in Vorarlberg 294, in Kärnten 113 und im Burgenland 64 Personen auf das Coronavirus positiv getestet worden.