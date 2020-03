Italien schließt nicht lebensnotwendige Produktion

Italien ist das Land mit den meisten offiziell gemeldeten Toten wegen des Coronavirus auf der Welt. Am Samstag wurden an nur einem Tag fast 800 Tote vermeldet und damit so viele wie nie seit dem Ausbruch des Virus im Land. Bisher starben 4825 Menschen, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Das sind 793 mehr als am Vortag. Die Zahl der Erkrankten stieg inzwischen auf 53.578 Menschen, das waren wieder Tausende mehr als am Vortag.