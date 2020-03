Tennis-Abenteuer (noch) nicht in Gefahr

Für Salzburgs Tennis-Nummer-1 Tijana Zlatanovic würde im August das wohl bisher größte Abenteuer ihres Lebens starten. Aufgrund zahlreicher guter Ergebnisse hat sich „Ti“, wie sie von ihren Freunden genannt wird, auf die Wunschliste von zahlreichen großen Universitäten in den USA gespielt. Entschieden hat sie sich schlussendlich für die Illinois State University, in der das Tennisteam in der Division 1, der höchste Spielklasse, aktiv ist.