Strafverfahren gegen Herwig Götschober eingestellt

In der 2018 bekannt gewordenen „Liederbuch-Affäre“ der Burschenschaft Bruna Sudetia war ein Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft Wien an die Oberstaatsanwaltschaft gegangen. Nun wurde gegen weitere Ermittlungen entschieden. Die dem Verfahren zugrunde liegende Tat sei nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht, es bestehe also kein Grund zur weiteren Verfolgung, heißt es in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft. „Es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Druckwerke in der Gegenwart (innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist) in Verwendung standen bzw. verbreitet wurden“, steht in der Begründung.