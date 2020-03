Heimische Bundesligisten stellen auf Kurzarbeit um

Auch beim Liga-Vierten WAC tendiert man dazu, neben den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle auch die Fußballer und Trainer in Kurzarbeit zu schicken. „Damit quasi alles stillsteht“, sagte Dietmar Riegler. Der Klubboss gab sich in finanziellen Belangen noch entspannt. „Mit einem Millionen-Verlust spekulieren wir nicht. Es ist natürlich ärgerlich, aber bei uns überschaubar und bewältigbar“, sagte Riegler, dessen Verein im Herbst Europa-League-Prämien hamsterte. „Sicherlich ist es gut, dass wir Europacup-Einnahmen haben. Wir hätten das Geld aber gerne für andere Dinge als Corona verwendet.“