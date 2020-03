Kurz: „Es gab schon bessere Zeiten in der EU“

Kurz: „Die europäische Solidarität - was soll ich dazu sagen?“

Kritik übt der Bundeskanzler einmal mehr an der Europäischen Union. Dass Deutschland medizinische Güter, die für den Transport nach Österreich bestimmt waren, zurückhielt, habe zu Engpässen in der Versorgung geführt. Erleichtert sei er, dass man sich zumindest auf die Schließung der Außengrenzen einigen konnte. Wichtig sei, dass es dabei keine Ausnahme für Asylwerber geben dürfe. Das sei aktuell noch in Diskussion.