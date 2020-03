Corona-Ausgangssperre: 15 Anzeigen in Tirol

Die Exekutive gehe in dieser Situation „aufklärend und informativ“ vor. Für Unbelehrbare gäbe es aber in Form einer Anzeige Konsequenzen. Einer Gruppe an einem Spielplatz in der Landeshauptstadt sei es etwa so ergangen. Sie hatte Ball gespielt und sich „unkooperativ“ verhalten, so Manfred Dummer, Chef der Tiroler Polizeipressestelle. Das seien aber nur „Einzelfälle“, meinte er.