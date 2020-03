Coronavirus: Herzog per Privatjet aus Quarantäne!

Andreas Herzog ist nach 14-tägiger Quarantäne in Israel via Privatjet zurück nach Wien gereist! Der Trainer der israelischen Fußball-Nationalmannschaft war am 5. März im Zuge der Vorbereitung der Mannschaft auf das EM-Play-off-Spiel in Schottland nach Tel Aviv geflogen - dort musste er aufgrund der Coronavirus-Maßnahmen in Quarantäne.