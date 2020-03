35 Prozent positive Tests beim FC Valencia

Der spanische Fußball-Spitzenclub Valencia CF hat nach den fünf positiven Ergebnissen in der vergangenen Woche weitere Mitarbeiter auf das Coronavirus testen lassen. In einem offiziellen Statement teilte der Klub, der vorige Woche noch in der Fußball-Champions-League gegen Atalanta Bergamo gespielt hatte, dass 35 Prozent der Mitarbeiter des Clubs positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet wurden.