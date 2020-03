Stöger: „Wie können wir Arbeitsplätze sichern?“

Am Dienstag tagt die UEFA auf einer Krisensitzung zu den Folgen der Pandemie. Da geht es vor allem um die Frage: Was passiert mit der EURO 2020, die vom 12. Juni bis zum 12. Juli stattfinden soll? Auch Kraetschmer sucht Antworten: „Wird verschoben? Wird abgesagt? Was passiert mit dem Damen-Champions-League-Finale, das im Mai bei uns stattfinden soll? Alles Fragen, die wir frühestens nach der UEFA-Sitzung klären können.“