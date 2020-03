Festungsbahn und Kundencenter ab Montag zu

Um das allgemeine Infektionsrisiko der Salzburgerinnen und Salzburger zu verringern, verstärkt die Salzburg AG ihre Präventionsmaßnahmen in Unternehmensbereichen mit vermehrtem Kundenkontakt. Aus diesem Grund schließt die Salzburg AG mit Montag, den 16. März, ihr Kundencenter am Gebirgsjägerplatz 10. Die Serviceline der Salzburg AG ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche unter der kostenlosen Nummer 0800/660 660 für alle Kundinnen und Kunden erreichbar. Das ServiceCenter Verkehr Alpenstraße und das ServiceCenter Salzburger Lokalbahnhof (Südtirolerplatz) haben weiterhin geöffnet. Fahrkarten können im Vorverkauf von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr im ServiceCenter Verkehr der Alpenstraße und von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr am Südtiroler Platz erworben werden.