14 Tage nach dem Fall in Fusch: Ortschef spricht

Mittlerweile ist das Paar wieder am Weg der Besserung: „Ihnen geht es relativ gut“, schildert Schernthaner. Die Quarantäne-Maßnahmen für das Paar werden voraussichtlich zeitnah ausgesetzt. „Ein Abstrich der Betroffenen wird noch in den nächsten Tagen genommen. Wenn er negativ ausfällt, dann werden sie entlassen“, erklärt Landes-Sprecher Franz Wieser. Für Schernthaner geht die Arbeit nun weiter. „Natürlich“ laufe sein Handy immer noch heiß. Auch er war überrascht von der Dynamik der Entwicklungen. „Vor 15 Tagen habe ich nicht damit gerechnet, dass sich das so entwickelt“, meint er. Von Stress will der Bürgermeister dennoch nicht sprechen. Man sei gut vorbereitet. „Ich war jahrelang Katastrophenreferent im Pinzgau. Das ist für mich noch keine Krise“, so der Ortschef. Das Fläschchen Desinfektionsmittel am Tisch in seinem Büro sei noch immer nicht leer.