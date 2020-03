Einander helfen

Ich habe mich letztendlich dafür entschieden, auch etwas für weitere Käufer übrig zu lassen - denn trotz des Ausnahmezustandes will ich Ruhe bewahren. Es hilft nicht, wenn wir alle in Panik verfallen. Mehr Sinn macht, die Anweisungen der Politik ernst zu nehmen und sich daran zu halten. Nur so kann es uns gelingen, die Ansteckungsrate möglichst niedrig zu halten.