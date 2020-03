Schwaz Vorzeigeregion für die ärztliche Versorgung

Das Besondere: Die Kooperation aller Partner läuft auf vertraglicher Ebene. Das gibt es in diesem Umfang noch nirgends in Tirol. Wechselberger: „Auch im Stubaital und im Unterinntal rund um Kramsach und Alpbachtal bauen wir so ein System auf. Dort sind wir aber noch nicht so weit.“ In der Folge sollen auch Fachärzte und das Krankenhaus in das Netzwerk eingebunden werden. Damit würden letztlich auch die Ambulanzen entlastet, betont der Ärztekammen-Chef. Vorerst ist Schwaz laut Wechselberger die einzige Region in Tirol, in der das Netzwerk aus niedergelassenen Hausärzten, Sozialsprengel und Pflegeheimen so umfassend funktioniert.