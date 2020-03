Prinz Harry von falscher Greta Thunberg reingelegt

Zu Silvester und am 22. Jänner riefen die Youtube-Spaßvögel Prinz Harry im kanadischen Vancouver Island an. In einem Youtube-Video ist der Prinz, dargestellt als Zeichentrickfigur in roter Uniform zu hören, wie er über den „Megxit“ sagt: „Ich kann dir versichern, dass einen Prinzen oder eine Prinzessin zu heiraten nicht so ist, wie es scheint. Es gibt viele Schichten und viele Puzzleteile. Die Entscheidung war nicht einfach, aber es war die richtige für unsere Familie. Und die richtige Entscheidung, um meinen Sohn zu beschützen.“