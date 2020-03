Knalleffekt! Mehrere Arsenal-Spieler in Quarantäne

Paukenschlag in der englischen Premier League! Nachdem es in ganz Europa aufgrund des grassierenden Corona-Virus bereits zu zahlreichen Spielabsagen, Verschiebungen und Geisterspielen gekommen ist, folgt nun die nächste erschütternde Meldung. Mehrere Spieler des FC Arsenal befinden sich demnach in 14-tägiger Quarantäne.