Land Tirol gibt fünf neue Infizierungen bekannt

Wie das Land Tirol am Dienstagnachmittag mitteilt, gibt es fünf neue positive Coronavirus-Fälle in Tirol! Vier Personen - drei Männer und eine Frau - waren Gäste in der Ischgler Bar „Kitzloch“, in der der am Coronavirus erkrankte Barkeeper (36) gearbeitet hat., bzw. standen in Kontakt mit erkrankten Personen. Die fünfte Person dürfte sich hingegen auf einer Erasmus-Studenten-Feier am 2. März in Innsbruck angesteckt haben. Sie weisen milde Symptome auf.