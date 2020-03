Elfter Corona-Fall in Salzburg: Britin erkrankt

In Salzburg wurden heute 28 Personen negativ auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet, ein Test war positiv, ein weiteres Testergebnis liegt noch nicht vor. Das Rote Kreuz hat heute bei 19 Personen Abstriche genommen. Bei dem elften Corona-Fall handelt es sich um eine 65-jährige Britin, die sich in ihrem Appartement in Kaprun gemeinsam mit ihrem Begleiter in Quarantäne befindet, teilte Bezirkshauptmann Bernd Gratz mit.