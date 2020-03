Neue Hoffnung für Arbeiter in Fürstenfelder Werk

Entscheidung in einigen Wochen

Die „Delta“-Produktionslinie wurde zum Verkauf ausgeschrieben. Neben Nidec haben sich noch einige weitere Interessenten gemeldet - einzig Nidec möchte die Produktion in Fürstenfeld belassen. Secop wird nun Gespräche mit allen Interessenten führen Die Entscheidung soll in einigen Wochen fallen.