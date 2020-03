Heftig deftiges Mucki-Foto von 007 Daniel Craig

Dass er sich nun doch noch für einen weiteren Film entschieden hat, bereut der Star überhaupt nicht. Im Interview mit der britischen ,GQ‘ verriet er, wie er mit seinem endgültigen Ausstieg klarkommt: „Mir geht es wirklich ..., mir geht es gut. Ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, wenn ich den letzten Film gemacht hätte und es dann vorbei gewesen wäre. Aber so ...“ Im Gegensatz zu den anderen „Bond“-Filmen, in denen er sich eher etwas zurückhielt, war er dieses Mal mehr am Drehbuch beteiligt. „Das ist mein letzter Film, ich habe zuvor meinen Mund gehalten und ich habe mich herausgehalten, und das habe ich respektiert und es bereut.“