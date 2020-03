Wohnungsbrand war ein geplanter Heiratsantrag

Alles war natürlich bis aufs kleinste Detail geplant: „Schon vor zwei Wochen habe ich zu Yvonne gesagt, dass meine Playstation wohl bald zu brennen beginnen wird, weil sie so schnell heißläuft“, lacht Martin Wallner im Interview mit der „Krone“. Und siehe da zwei Wochen später, genau am 4. März, kam es zum Feuerwehreinsatz in der Wohnung des Paars. Zuerst schickte Martin seine Traumfrau mit ihren Freundinnen – die natürlich alle eingeweiht waren – auf einen Mädelsabend. Und dann ging es schon los. „Meine Kameraden und ich haben währenddessen alles vorbereitet. Die Nebelmaschine stellten wir in unsere Wohnung und meine Männer waren einsatzbereit!,“ erzählt der 25-Jährige. Und dann kam der Schockmoment, der das Herz der 27-Jährigen still stehen ließ...