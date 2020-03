48-jähriger Innsbrucker am Coronavirus erkrankt

„Der 48-Jährige hatte am Sonntag über Fieber und Husten geklagt, woraufhin eine ärztliche Abklärung durchgeführt wurde. Seit Montag Vormittag liegt das Ergebnis vor und ist positiv, informiert Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber. Der Innsbrucker stand in den vergangenen Tagen in Kontakt mit einem Arbeitskollegen aus Vorarlberg, der sich mittlerweile auch infiziert hat. Der Tiroler wurde umgehend isoliert, die weiteren Maßnahmen werden in engster Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden vorgenommen.