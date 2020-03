Die Gold-Flut ging munter weiter

Österreichs Nordische Talente sind in Oberwiesenthal auf den Geschmack gekommen - und Salzburgs Youngsters mischten wieder kräftig mit. So sicherten Marita Kramer (mit ihrem dritten Gold), Lisa Eder und Peter Resinger (jeweils das zweite) Rot-Weiß-Rot den Junioren-WM-Titel im Mixed. Der zur Halbzeit an Norwegen verloren schien. Doch bereits Eder und Marco Wörgötter (T) egalisierten die 22 Zähler Rückstand - am Ende lag das Quartett um 1,6 vorne.