ManUnited schießt sich mit Derbysieg für LASK ein

Nach Wiederbeginn hätte sich der 26-jährige Brasilianer beinahe wieder einen folgenschweren Patzer nach einem Rückpass erlaubt, konnte aber in höchster Not noch im Duell mit Martial (50.) retten, der mit beiden Beinen gegen die Stange rutschte, aber weiterspielen konnte. In der Defensive bot United eine sehr starke Vorstellung - einmal mehr in den vergangenen Wochen. In acht von zehn Partien blieb man da ohne Gegentreffer.