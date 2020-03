Pflegerin Sunita soll bei uns arbeiten dürfen!

Mit dieser können Nicht-EU-Bürger wie Rai hierzulande arbeiten. Vor allem in Mangelberufen, wie Pflegefachassistentin. Gerade deshalb stößt die Ablehnung der Behörde auf Unverständnis: „Ich wollte in der Klinik arbeiten, habe alles gegeben, um das Diplom zu bekommen.“ Zwei Jahre lang ließ sich Rai direkt im Uniklinikum Salzburg ausbilden, erhielt kürzlich ihr Diplom. Doch am Mittwoch läutete das Telefon. Dabei teilte man ihr mit, dass sie hier nicht arbeiten dürfe. Eigentlich wollte sie Mitte April anfangen. „Ich hatte mich schon richtig gefreut.“