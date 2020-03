Antisemitismus: „Die Situation ist unsicher“

Ein 16-jähriger Deutscher, der zum Judentum konvertieren will, wurde in Graz wegen eines Davidsternrings vor wenigen Tagen attackiert. Der Antisemitismus steigt - in ganz Europa, auch in der Steiermark. Die jüdische Gemeinde in Graz fordert, dass die Politik nicht nur redet, sondern verstärkt auch couragiert handelt.