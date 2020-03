„Marlen Haushofer war sicher eine Wegbereiterin“

„Krone“: Was bewundern Sie an Haushofer? Was wundert oder beschäftigt Sie?

Martina Spitzer: Manche Bücher, die mir als Jugendliche oder junge Frau sehr wichtig waren, haben beim späteren Wiederlesen ihre Wichtigkeit verloren. In die Bücher von Haushofer zieht es mich aber nach wie vor hinein. Ich bewundere die Klarheit ihrer Gedanken und Sprache und die feinsinnige Analyse der Charaktere und Beziehungsgeflechte. Ihr Blick dringt oft subtil, aber unaufhörlich vor bis zu den menschlichen Abgründen.