Salzburg droht massiver Lehrermangel

Es steht nicht gut um die Lehrer in Salzburg: Hunderte gehen in den kommenden Jahren in Pension. Auch die Zahl der Lehramt-Studenten ist in den vergangenen Jahren massiv gesunken. Mit einer Imagekampagne will die Universität dagegen ankämpfen. Die ÖH sieht neben den Pannen der Vergangenheit auch Organisationsprobleme als Ursache.