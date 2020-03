Opfer krachte bei Arbeit durch Dach

Eine beschädigte Tanne dürfte beim Einschnitt unkontrolliert umgestürzt sein und Siegfried Walch, Bürgermeister von Karlstein im Bezirk Waidhofen an der Thaya, wie berichtet, am Kopf getroffen haben. Walch konnte noch seine Tochter verständigen und wurde dann mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht. Ebenfalls bei Forstarbeiten verlor ein 44-Jähriger in St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, einen Daumen: Er gelangte damit in einen Holzspalter. Schwer verletzt wurde ein 44-Jähriger, der in Kirchberg, Bezirk Neunkirchen, durch ein Dach 4,5 Meter tief auf Beton krachte. Ein 30-Jähriger stürzte in Neumarkt an der Ybbs, Bezirk Melk, von einem Vordach.